В результате рейда «Автоперевозчик» в регионе составили 231 административный материал

Только в 2021 году на территории нашего региона произошло 67 ДТП с участием автобусов, в которых пять человек погибли, 94 получили ранения различной степени тяжести.

Для предупреждения таких аварий, на территории Пензенской области был организован рейд «Автоперевозчик». Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние пассажирского транспорта перед выездом на линию, а также провели контроль водителей, осуществляющих перевозку людей.

«За время проведенного рейда в отношении водителей пассажирского транспорта составлен 231 административный материал, в том числе 52 водителей привлечены за нарушение применения ремней безопасности, 45 – за нарушение правил маневрирования, 22 – нарушение правил перевозки пассажиров», - сообщила инспектор по пропаганде отдела УГИБДД УМВД России Пензенской области Юлия Кулигина.

В отношении 27 водителей автобусов были составлены административные протоколы за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Еще пять вышли на маршрут, не проходя технический осмотр вовсе. Семь нарушили требование использования тахографа. За это к ответственности привлекут и тех должностных лиц, которые занимаются выпуском машин на линию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.