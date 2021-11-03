В Пензенской области прошел очередной этап спецоперации «Анаконда»

УФСБ России по Пензенской области, совместно с региональным управлением МВД страны, при силовой поддержке войск нацгвардии и службы судебных приставов в период с 25 октября по 1 ноября провели очередной этап специальной операции «Анаконда».

Она направлена на выявление фактов использования автомобилей для незаконной перевозки оружия, наркотиков, потенциальных средств совершения террористических актов, а также каналов противоправной миграции, лиц, возможно причастных к террористической деятельности, имеющих задолженности по уплате налогов.

Всего в рамках масштабного мероприятия проверке подверглись 6752 транспортных средства и более семи тысяч граждан. 1387 из них привлечено к административной ответственности.

Кроме того, установлено местонахождение 11 лиц, находящихся в федеральном розыске. Изъято порядка 400 граммов запрещенных веществ синтетического и растительного происхождения, две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия. Выявлено 27 должников, в отношении которых имеются судебные производства по взысканию налогов. В пользу государства поступили платежи на общую сумму более 540 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.