Артем Колобов стал гостем нового выпуска программы «Экспресс. Тема»

О развитии движения студенческих отрядов в Пензенской области шла речь в программе «Экспресс. Тема» (16+). Гостем ее автора Павла Прохоренкова стал руководитель этой региональной молодежной организации Артем Колобов, который, кстати, считает ее лучшим движением страны.

Как стать бойцом студенческого отряда? Сколько и где зарабатывают ребята во время летних каникул? Какие перспективы перед ними открываются? Об этом и не только узнаете из программы «Экспресс. Тема». Посмотреть ее можно на сайте телеканала