Председатель пензенского ЗакСобра Валерий Лидин принял участие в переписи населения

Для того, чтобы принять участие во всероссийской переписи населения через портал Госуслуг, у граждан осталась неделя. Напомним, 8 ноября станет последним днем, когда можно будет ответить на вопросы анкеты в электронном виде. Не дожидаясь этого срока такой возможностью воспользовался председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В плотном графике Валерия Лидина нашлось время для 12 всероссийской переписи населения. Стать участником кампании, по мнению председателя Законодательного Собрания Пензенской области - гражданский долг каждого, ведь это в дальнейшем поможет изменить жизнь в стране к лучшему.

«Каждый человек это сделать обязан, поскольку это важно и для дальнейшего прогноза социально-экономического развития нашего региона, страны, грамотных решений, который принимаются на законодательном уровне, обеспечение преференций для развития экономики, социальной сферы, демографической ситуации», - отметил Валерий Лидин.

В среднем на перепись уходит от 15 до 20 минут. За это время граждане отвечают на 33 вопроса. Их разделили на два блока. Среди новых пунктов в анкете те, что касаются трудовой миграции, спросят не только о знании языков, но и уточнят, какими именно пользуются в повседневной жизни. Также выяснят, как, например, люди добираются до работы. Кроме как через портал Госуслуг у россиян есть еще два способа принять участие в процедуре: традиционный - встреча с переписчиком, который придет домой или сделать это самостоятельно на переписном участке или в центре предоставления госуслуг «Мои документы».

«Я обращаюсь к нашим жителям Пензы и области, принять самое активное участие в этой важной кампании. Оставьте свои данные, которые обозначены в анкете, в электронном формате, который сегодня удобен для каждого», - сказал Валерий Лидин, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.