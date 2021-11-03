В пензенском СКР сообщили подробности двух смертельных пожаров

В Пензе и Мокшанском районе произошли пожары, которые унесли жизни двух людей. В региональном СУ СКР сообщили подробности случившегося.

В Пензе в квартире на улице Ульяновской пламя вспыхнуло в 18 часу 1 ноября. После того, как пожарным удалось потушить огонь, они обнаружили на кухне мертвого 54-летнего мужчину.

«По имеющимся данным, очаг возгорания находился в том же помещении, в месте расположения кресла. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», - уточнили в управлении.

Еще один пожар со смертельным исходом зафиксирован в ночь с 1 на 2 ноября в селе Рамзай Мокшанского района. Пламя охватило дом по улице Алексеевка, в нем погибла 87-летняя хозяйка жилища. По предварительным данным, возгорание началось с крыши. В региональном СУ СКР предположили, что пожар мог произойти из-за неправильной эксплуатации печи.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - добавили в управлении.

В настоящее время следователи проводят проверки, устанавливают все причины пожаров.