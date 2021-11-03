Олег Мельниченко проверил ход строительства коллектора возле «Олимпа»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Арбеково, осмотрел строящийся самотечный коллектор на проспекте Строителей возле торгового центра «Олимп».

На участке дороги между улицами Глазунова и Лозицкой неоднократно проваливался асфальт, что создавало угрозу для прохожих и автомобилистов. Как уточнили в пресс-центре регионального правительства, замена канализационного коллектора устранит эту проблему.

Строительство идет в рамках инвестиционной программы повышения энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 годы. Коллектор будут прокладывать методом горизонтального бурения, что позволит осуществить работы с минимальным разрытием грунта. Глубина прокладки трассы – от 3 до 4,5 метров.

Увеличение диаметра коллектора даст дополнительные мощности, возможность подключения новых потребителей. Планируется, что работы завершатся в конце мая 2022 года.

«Обязательно нужно выдерживать намеченные сроки. Идут минусовые температуры, это надо учитывать при планировании работ. Это значимый для города объект, учитывая аварии, которые происходят здесь с печальной регулярностью несколько раз в год», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он добавил, что также важно после окончания работ восстановить асфальтовое покрытие и благоустройство территории.



