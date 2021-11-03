В России разработали тест, определяющий поддельную прививку от ковида

В исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест, который определит, был ли человек привит вакциной от коронавируса или купил поддельный сертификат.

Руководитель научного учреждения Александр Гинцбург рассказал, что новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт». Ad26 своего рода транспортное средство, посредством которого в клетки попадает фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. До введения вакцины получить белок каким-либо способом сложно, так как вирус редкий.

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к Ad26. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе Ad26. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к Ad26 говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке Ad26, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — пояснил специалист.

Ученый добавил, что подобные тесты в центре проводят уже около месяца, и зачастую пациенты в критическом состоянии все же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты. Таких в реанимациях — до 80%, сообщают «Известия».

Александр Гинцбург считает, что причина заболевания коронавирусом у привитых - именно поддельные сертификаты. Он заявил, что только тот, кто якобы привился, заболевает. Только болезнь, в отличие от фальшивого сертификата, реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо.