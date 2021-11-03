Пензенцы могут обратиться в Роспотребнадзор по телефону

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Консультацию можно получить с 4 по 7 ноября по телефонам: (8412) 66-09-48 с 9:00 до 17:00 часов, (перерыв с 12:00 до 12:45). А также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43, круглосуточно, без перерывов.