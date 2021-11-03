Названы имена кандидатов на пост мэра Пензы

В Пензенской городской Думе 3 ноября состоялось заседание комиссии, на котором проверили соответствие документов кандидатов на пост мэра предъявляемым требованиям.

Документы подали три человека – исполняющий обязанности главы администрации Пензы Александр Басенко, глава Железнодорожного района Андрей Шулькин и депутат Гордумы Людмила Коломыцева.

Как сообщили в пресс-службе Гордумы, все трое прошли проверку и допущены до конкурса. Они представят свои программы по развитию областного центра. Далее тайным голосованием народные избранники должны определить, кто станет главой администрации.

Напомним, 2 ноября завершился прием документов от тех, кто хотел бы принять участие в конкурсе на замещение должности мэра. Председатель конкурсной комиссии, глава города Владимир Мутовкин отметил, что впервые в таком конкурсе решила участвовать женщина.

Ранее главой администрации был Андрей Лузгин. Он решил оставить должность по собственному желанию, депутаты поддержали его решение. Исполняет обязанности мэра в настоящее время Александр Басенко.