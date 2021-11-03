Пензенцы могут узнать результаты ПЦР-теста на ковид по телефону

В Пензенской области 3 ноября запустили новый сервис на базе единого номера «122». Теперь жители региона могут узнать по нему результаты ПЦР-тестирования на ковид.

Чтобы узнать результаты нужно набрать добавочную цифру «5». Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-центр регионального правительства. Звонок – бесплатный.

В арсенале сервиса «122» доступно:



- цифра «1» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения города Пензы;

- цифра «2» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для детского населения города Пензы;

- цифра «3» - запись на прием и вызов врача на дом для всех жителей Пензенской области;

- цифра «4» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области;

- цифра «5» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования.