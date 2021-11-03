В переписи населения приняли участие более 66% пензенцев

В Пензенской области в переписи населения приняли участие 66,3% жителей региона. Из них 16,3% ответили на вопросы через портал «Госуслуги».

В Росстате приняли решение о продлении срока участия в переписи в онлайн-формате. Ответить на вопросы через «Госуслуги» можно не до 8 ноября, как было ранее, а до 14 числа.

«Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны», - сообщили в Пензастате.

Отмечается, что на «Госуслугах» на вопросы отвечает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения - порядка 20 млн человек.