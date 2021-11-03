В Минсельхозе сообщили о возможном подорожании молочных продуктов

В России может подорожать молочная продукция. Такие данные сообщили в Минсельхозе РФ.

Отмечается, что подобное может произойти из-за увеличения себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов, сообщают «Известия».

Рост цен также возможен из-за введения с 1 сентября обязательной маркировки молочки. С начала осени под идентификацию попали ультрапастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, сухие молочные продукты, сгущенное молоко, масло и десерты со сроками годности более 40 суток.

В докладе Минсельхоза сказано, что средства, которые поступили от экспортной пошлины на зерновые, можно направить на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма. Речь идет о сумме в 10 млрд рублей в год.