«С того света вытащили»: пензячка рассказала, как пережила ковид с 80% поражения легких

Коронавирус продолжает мучать жителей области: свободных коек в больницах практически нет, многие зараженные переносят инфекцию крайне тяжело. Журналист «Пенза-Пресс» пообщался с пациенткой областной больницы специальных видов медпомощи, известной также как КИМ. Горожанка Любовь Гаграманова, которая две недели находилась на грани жизни и смерти, поделилась личной историей.

Любови Николаевне - 66 лет, а, значит, она находится в группе риска. По ее словам, заболев, первое время она и не думала, что все обернется для нее таким испытанием.

«Все началось неожиданно, как всегда. Я пару дней думала, что это обычная простуда, но все-таки вызвала врача на дом. Мне сразу порекомендовали лечь в больницу, чтобы быть под присмотром медиков. Когда меня привезли в госпиталь и сделали КТ, поражение легких было уже 15% и 20%», - рассказала она.

В госпитале, несмотря на лечение, температура продолжала расти, дышать становилось все сложнее и сложнее. Через десять дней Любовь Николаевна начала задыхаться, и было принято решение перевести ее в КИМ. По приезду ей снова сделали томографию, которая показала, что легкие поражены уже на 80%.

«Каких-то особенных симптомов я не чувствовала, но дышать сама я уже не могла. С 19 октября я стала находиться под кислородной маской. Сюда меня доставили с очень сильным поражением легких, я задыхалась. Без кислорода я не могла и минуты продержаться», - продолжила пензячка.

Ее лечащий врач Игорь Иноземцев рассказал, что Любовь Николаевна все это время находилась на грани попадания в реанимацию.

«У нее было обширное поражение легочной ткани, тяжелая дыхательная недостаточность. То есть пациентка постоянно находилась на кислородной поддержке. Наша больная очень строго выполняла все рекомендации, и это уберегло ее, но около двух недель сама дышать она не могла. Постепенно мы начали снимать с нее маску, сначала - на пять минут, на следующий день – еще на пять: так она училась дышать заново. Сейчас пользуется маской только ночью, потому что оставшийся процент поражения легких дает о себе знать. Ее лечение не закончено, она переводится в отделение, развернутое на базе санатория им. В.В. Володарского в Ахунах. Там у нее тоже будет кислородная поддержка, в которой она пока нуждается, физиотерапевтические процедуры, дыхательная гимнастика и противотромбозная терапия», - пояснил доктор.

Дома Любовь Николаевну ждут сыновья и внуки, и пусть самое страшное уже позади, вернуться к ним она все еще не может. Женщина призналась, что в какой-то момент у нее было отчаяние, но она доверилась врачам и медсестрам, которые отчаянно боролись за ее жизнь.

«Я всегда уважала и ценила работу врачей, но здесь я очень многое переосмыслила. То, что делают они, просто невероятно. Низкий поклон всем, кто здесь работает, и, конечно, моему лечащему врачу Игорю Сергеевичу Иноземцеву. Он меня просто с того света вытащил. Думаю, я смогла пережить болезнь, потому что верила доктору. Это очень важно - просто поверить человеку. У меня семья, но пока я еду не домой, а на долечивание, – на глазах у женщины появляются слезы. - Знаете, такая тяжелая болезнь все-таки делает нас немного сентиментальными. Еще раз большое спасибо моим спасителям, низкий им поклон. Не болейте, пожалуйста», - сказала пациентка.

А ведь все могло и обойтись: Любовь Николаевна не успела сделать прививку.

«Я не против прививки, но откладывала ее, все ждала идеального времени, но за все лето я его так и не нашла. В дальнейшем, после того, как пройдет положенное после болезни время, я обязательно привьюсь», - добавила она.

Сейчас Любовь Николаевна уже может какое-то время ходить без помощи, но все еще очень слаба. Доктор Игорь Сергеевич рассказал, что после долгой реабилитации она сможет вернуться к образу жизни, который был до коронавируса – ее легкие постепенно восстанавливаются, но впереди – длинный путь, чтобы пройти его, нужно будет запастись терпением и верой в свои силы.

Напомним, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса, врачи советуют вакцинироваться. Список пунктов, где можно сделать привививку в нерабочие дни, - здесь.