Вячеслав Космачев рассказал, что будут делать при дальнейшем росте заболевамости коронавирусом

«В области констатируется факт высокой заболеваемости и, самое печальное для нас, что она не снижается, а держится на высоких цифрах, и небольшая динамика идет на рост. Это подтверждает то, что количество развернутых коек под лечение в регионе очень большое – 4 692. Почти 40% от всего стационарного коечного фонда. Уровень госпитализации - на предельно высоких цифрах. С учетом всех факторов мы проводим коррекцию коечного фонда, числа бригад, которые работают в первичном амбулаторном звене, и на особом контроле - вопрос по числу прививочных бригад», - рассказал он в эфире программы «Актуально о главном» на телеканале «Россия 24. Пенза»

По его словам, вирулентность данного штамма вируса в разы сильнее, чем предыдущих. Вячеслав Космачев добавил, что помочь людям перенести вирус может только вакцинация. Так, на утро 2 ноября в реанимациях находились 196 пациентов с коронавирусом, из них 150 – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из числа последних только один прошел иммунизацию, но попал в больницу из-за сопутствующих заболеваний.

Если заболеваемость будет расти, то ковидные койки развернут в оставшихся участковых больницах и специализированной офтальмологической клинике. В запасе имеется около 1500 коек.

Список пунктов вакцинации в нерабочие дни - здесь.