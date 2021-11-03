Правительство РФ выделило Пензенской области 32,4 млн руб на закупку кислородных концентраторов

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ о выделении регионам средств на покупку и доставку кислородных концентратов. Деньги направят 50 субъектам, они позволят приобрести 157 единиц оборудования.

В этом списке есть и Пензенская область. Она получит из федерального бюджета 32,4 млн рублей. Как сообщил в соцсети губернатор Олег Мельниченко, средства также будут выделены и из региональной казны.

«Я поручил также выделить 69 млн рублей из бюджета региона на покупку 800 кислородных концентраторов. При коронавирусе он не просто полезен – он может спасти жизнь», - сообщил Олег Мельниченко.

В итоге, общая сумма составит 100,4 млн рублей.

Напомним, в Пензенской области переполнены больницы. Лечение протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. «Красные зоны» открыты в большинстве больниц. Не хватает врачей для выезда на вызовы. Ранее в регионе выделяли более 100 млн рублей на покупку четырех кислородных станций. Дополнительные модули позволят обеспечить самые крупные больницы кислородом в закрытом цикле.





