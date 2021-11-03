Пензенцам обещают сократить сроки ожидания результатов ПЦР-тестов

Врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев пояснил, по каким причинам жители региона долго ждут результаты ПЦР-тестов и какие меры принимаются, чтобы сократить эти сроки.

Он подчеркнул, что есть две причины. Первая – рост числа больных коронавирусом, из-за чего мазков стало в разы больше, вторая - в процессе получения показаний мазка задействовано несколько этапов.

«Взять мазок, доставить в лабораторию. Здесь делают анализ, и в течение 24-48 часов результат уже известен. Если в лаборатории перестают успевать, то сотрудники работают в три смены и в выходные дни. Затем результат поступает в контакт-центр, и до каждого больного дозваниваются его сотрудники. В муниципальных образованиях результат поступает в поликлинику, где уже связываются с пациентом», - сказал Вячеслав Космачев в эфире программы «Актуально о главном» на телеканале «Россия 24. Пенза»

По его словам, задержка возникает во время транспортировки от момента забора мазка до лаборатории и в обратном информировании.

«Сейчас мы это взяли на более жесткий контроль. Чтобы сроки были сокращены, руководство региона выделило дополнительно около 20 млн рублей для дооснащения лаборатории. Доработав второе направление, ожидание сократится в разы», - отметил врио зампреда.

Он добавил, что сейчас на область работают 12 ПЦР-лабораторий.

Напомним, в Пензенской области запустили новый сервис на базе единого номера «122». Теперь жители региона могут узнать по нему результаты ПЦР-тестирования на ковид. Чтобы получить данные, нужно набрать добавочную цифру «5» номера «122». Сервис работает ежедневно, включая выходные, с 8:00 до 20:00.

На задержку результатов ПЦР-тестов жители региона также могут пожаловаться в Роспотребнадзор. Информация о том, как это сделать, - здесь.