14:39
03.11.2021г.
У пользователей новых часов Samsung появится больше возможностей с виртуальной SIM от Tele2

У пользователей новых часов Samsung появится больше возможностей с виртуальной SIM от Tele2

Ср, 03.11.21 13:07
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Tele2 предлагает eSIM для владельцев новых Galaxy Watch4 LTE. Оператор успешно протестировал работу этих устройств на своей сети. С виртуальной SIM-картой владельцы получат еще больше свободы в использовании носимых устройств.

Благодаря eSIM пользователи Galaxy Watch4 LTE и Galaxy Watch4 Classic LTE будут принимать звонки и сообщения напрямую с девайса, без привязки к смартфону. Эту возможность оценят любители спорта и активного образа жизни. У них получится ответить на звонок во время пробежки, велопрогулки и тренировки, оставив смартфон в шкафчике или рюкзаке. При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля – сенсорного или механического кольца на циферблате.

Возможности гаджета оценят любители музыки. Если установить на устройстве eSIM и приложение Spotify, слушать треки можно прямо с устройства в режиме потокового воспроизведения по сети мобильной связи.

Совместимые приложения автоматически устанавливаются на Galaxy Watch4 при их загрузке на смартфон. Например, путешествовать и следить за маршрутом в режиме онлайн с запястья намного удобнее благодаря усовершенствованному компасу. Он работает с приложением Google Карты при подключении к сети с помощью eSIM. Оплатить покупки в магазине клиенты могут прямо с Galaxy Watch4, даже если оставили смартфон дома или в автомобиле. С виртуальной SIM пользователям нового гаджета доступны платежные сервисы Samsung Pay и Google Pay.

Для активации eSIM у нового клиента должны быть установлены приложения «Мой Tele2» и «Биометрия» от «Ростелекома». Абоненту необходимо зайти в приложение «Мой Tele2» и выбрать опцию «Стать абонентом Tele2», далее – eSIM. После выбора тарифа и номера клиенту предложат пройти идентификацию в Единой биометрической системе. При наличии регистрации в этой системе подтверждение личности через приложение «Биометрия» длится всего несколько секунд. «Мой Tele2» скачает профиль eSIM, а вся регистрация займет несколько минут. Если клиент ранее не сдавал биометрические данные, приложение «Биометрия» подскажет, куда нужно обратиться. Действующие клиенты Tele2 могут подключить eSIM к существующему договору.

Преимущества виртуальной карты представлены на портале esim.tele2.ru. После получения QR-кода виртуальной SIM-карты потребуется запустить приложение Galaxy Wearable на смартфоне, отсканировать код и настроить Galaxy Watch, следуя инструкции.

«Мы накопили обширный опыт в применении новой технологии, так как первыми реализовали пилот по опытной эксплуатации eSIM. Tele2 постоянно ведет работу с вендорами и разработчиками устройств с применением виртуальных SIM-карт. Результаты тестирования показали, что Galaxy Watch4 LTE прекрасно работают с нашей eSIM. Уверен, что услуги Tele2 дополнят пользовательский опыт покупателей новых устройств за счет самостоятельного подключения этого гаджета к сети мобильной связи», - отметил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

Отмечается, что в апреле 2019 года Tele2 одна из первых на российском телеком-рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM. Абоненты оператора стали тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах компании. Tele2 имеет сертификацию GSMA, позволяющую самостоятельно генерировать профили eSIM. С июня 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке получили возможность подключать виртуальные SIM-карты с идентификацией через Единую биометрическую систему в мобильном приложении «Мой Tele2».

Помимо eSIM, Tele2 предлагает удобный тариф для умных устройств «Интернет для вещей». Он включает 30 минут разговоров и 300 Мб мобильного интернета за 100 рублей в месяц. При оплате тарифа на год вперед клиент получит скидку 34%. С услугой «Годовой контракт» стоимость услуг связи составит 790 рублей за 12 месяцев. Подробнее о специальном предложении можно узнать на сайте tele2.ru.

Возрастные ограничения на услуги - 16+.

 

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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28.10.2021 09:00
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27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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