В пензенских торговых центрах увеличат число бригад для вакцинации от коронавируса

Так, первый компонент вакцины получили около 610 000 человек, второй – свыше 495 000 (данные актуальны на утро 2 ноября).

«Это говорит о том, что иммунный статус населения составляет 50%, нужно 80%. Впереди - напряженная и сложная работа. По темпам перед нерабочими днями мы вакцинировались по 10-10,5 тысяч человек в день. Надеемся, что люди до конца осознают важность вакцинации. Все стационарные прививочные пункты работают в полном объеме. Очень востребована вакцинация в торговых центрах, выставляли по две бригады, будем еще добавлять, чтобы люди могли прививаться без долгого ожидания. Работают два мобильных пункта, которые вакцинируют где-то по 120-130 человек в день», - сообщил Вячеслав Космачев.

Пензенцев призывают по возможности не выходить из дома, а в общественных местах носить маску и соблюдать соцдистанцию. Лучшей профилактикой от этой болезни является вакцинация. Где сделать прививку в нерабоче дни, можно узнать здесь.