Новый антирекорд. Суточный прирост заболевших ковидом пензенцев достиг 381

На портале стопкоронавирус.рф опубликовали данные о заболеваемости ковидом в Пензенской области на утро 3 ноября.

За минувшие сутки положительные результаты получил 381 человек. Отмечается, что 31 человек успешно справился с заболеванием, 28 – скончались. Всего за время пандемии коронавирус забрал жизни 3 599 жителей Пензенской области.

В последние дни суточный прирост заболеваемости был больше 370 случаев.

В настоящее время, как отмечают в областном минздраве и Роспотребнадзоре, единственным способом остановить рост заболеваемости является вакцинация от коронавируса и соблюдение санитарных мер. Где можно сделать прививку в нерабочие дни и как получить сертификат с QR-кодом, читайте здесь.



