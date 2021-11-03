«Боролись около двух недель»: в пензенском минздраве прокоммментировали смерть двух детей от ковида

«Взрослые, у которых есть дети с проблемами со здоровьем, должны позаботиться о них и вакцинироваться. Дети могут заразиться коронавирусом только от членов семьи и больных, с которыми они общаются.

Так и случилось с теми детьми. Один ребенок был переведен в областной клинический центр спецвидов медпомощи (известен, как КИМ) из областной детской больницы, другой - из областного онкодиспансера. То есть изначально оба ребенка имели тяжелые заболевания: в одном случае - это онкология, в другом - заболевание нервной системы», - рассказала Марина Воробьева.

Дети поступили в КИМ сразу на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) с тяжелым поражением легких.

«Заражение произошло от взрослых. Ребенок сам по себе не мог принести заразу домой. За жизни школьников боролись врачи около двух недель, но, к сожалению, спасти их не смогли», - добавила она.

Напомним, ранее представители ведомства сообщали, что дети стали тяжелее переносить ковид. Увеличилось количество инфекционных коек в детской областной больнице.

«У нас развернуто отделение на базе областной детской больницы на 200 коек, которое полностью забито. Доразвернуты койки для лечения ковида в кузнецкой и в нижнеломовской детских больницах, которые тоже заполнены. Это говорит о том, что в настоящий момент нельзя спокойно относиться к тому, что ребенок заболевает. Если раньше это протекало очень легко и спокойно, то сейчас тоже доходит до тяжелых случаев», - констатировал ранее врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев на телеканале «Россия 24. Пенза».

Чтобы снизить риски заражения, взрослым советуют вакцинироваться и в период нерабочих дней ограничить контакты детей.