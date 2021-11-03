Заместитель гендиректора медиахолдинга «Экспресс» участвует в конкурсе на замещение должности мэра

В Пензе 3 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии, на которой проверили соответствие документов кандидатов на пост мэра предъявляемым требованиям. Среди выдвиженцев – заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс», депутат Гордумы Людмила Коломыцева.

Людмила Викторовна отметила, что решение выдвинуться на конкурс по замещению должности главы администрации Пензы она приняла осознанно.

«Потому что вот уже много лет я занимаюсь тем, что стараюсь делать жизнь пензенцев лучше. Причем, на разных поприщах - как журналист, эксперт ЖКХ, общественный деятель, чиновник администрации Октябрьского района, депутат.

Пенза – мой родной город. Конечно, новая должность для меня является возможностью испытать себя на прочность, но, самое главное, если депутаты примут решение и выберут меня мэром, я буду руководствоваться тремя принципами: законностью, целесообразностью принимаемых постановлений и интересами людей», - подчеркнула Людмила Коломыцева.

Напомним, документы в конкурсную комиссию подали три человека: исполняющий обязанности главы администрации Пензы Александр Басенко, глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин и заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс», депутат Людмила Коломыцева. Все трое прошли проверку комиссии, они допущены до конкурса.

Кандидаты представят свои программы по развитию областного центра сперва на заседании конкурсной комиссии 8 ноября. Далее те из них, кто будет допущен, выступят на внеочередной сессии Гордумы. По итогам изучения их программ народные избранники тайным голосованием определят, кто станет главой администрации.

Ранее главой администрации был Андрей Лузгин. Он решил оставить должность по собственному желанию, депутаты поддержали его решение. Исполняет обязанности мэра в настоящее время Александр Басенко.