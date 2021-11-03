Главный терапевт Пензенской области рассказала о кишечных симптомах коронавируса

Главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу министерства здравоохранения Пензенской области Елена Матвеева 3 ноября во время встречи с журналистами сообщила, на какие нетипичные симптомы коронавируса стоит обращать внимание пациентам.

Елена Матвеева отметила, что ковид часто проявляется себя не только как респираторная, но и как кишечная инфекция. Страдает практически вся система - от пищевода до прямой кишки.

«Это связано с поражением эпителиальных клеток. Протекает болезнь тяжело, и на первый план выходит интоксикационный синдром: он проявляется высокой температурой, диареей, тошнотой и рвотой, поэтому пациенты часто путают ковид с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ротавирусом», - сообщила она.

В любом случае нужно обязательно обратиться за помощью, вызвать врача на дом и ни в коем случае не назначать антимикробные препараты самостоятельно, чтобы не усугубить свое состояние.

«Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов ведет к поражению стенки кишечника, она изъязвляется, и заболевание перерастает в псевдомембранозный колит, который в ряде случаев лечится тяжело и может закончиться летальным исходом», - заверила Елена Матвеева.

Кроме того, она отметила, что это может сказаться на состоянии печени, как и в целом лечение коронавируса может перегрузить орган.

«Помимо вирусной нагрузки, она страдает в результате сильнодействующих препаратов. Пациенты, которые состоят на учете у врачей с гепатитами, переносят болезнь тяжело. После выписки из ковидных стационаров люди обращаются к терапевтам или узким специалистам из-за повышенного уровня трансаминаза», - пояснила врач.

Она добавила, что после ковида у многих нарушаются когнитивные функции, человек быстро утомляется, у него снижается память. Поэтому заболевание проще предотвратить, сделав прививку.