Игоря Белова утвердили в должности главы администрации Пензенского района

Игоря Белова, который ранее был временно исполняющим обязанности главы администрации Пензенского района, 3 ноября утвердили в должности. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.
«В ходе 20-й сессии Собрания представителей Пензенского района четвертого созыва его кандидатура была поддержана единогласно», - говорится в сообщении.
Напомним, временно исполняющим обязанности главы администрации района Игорь Белов начал работать с 1 июня. До назначения он занимал должность руководителя регионального управления Росгвардии.