Пензенцев предупредили о похолодании и густом тумане 4 ноября

На сайте регионального ГУ МЧС сообщили о тумане и похолодании в Пензенской области 4 ноября.

В регионе ожидается переменная облачность, в некоторых населенных пунктах пройдет небольшой дождь. Ночью и утром будет туман с видимостью менее 500 метров.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, днем ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.