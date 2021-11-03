В России введут штраф за подделку продуктов

Сенатор Ирина Рукавишникова рассказала, что в Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения. Они коснутся подделки продуктов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Парламентскую газету» .

Отмечается, что проект нового КоАП разработали в Минюсте. Авторы учитывали просьбы регионов. В нынешнем варианте кодекса наказание предусмотрено лишь за оборот фальсификата конкретных товаров: лекарств, медицинских изделий, винодельческой продукции, а также биодобавок.

«Данная статья «Производство и (или) оборот фальсифицированных товаров», которая заложена в проект новой редакции КоАП, является принципиально новой и относится практически ко всему спектру потребительских товаров, изготавливаемых и реализуемых на территории России», — сказала Рукавишникова.

По словам сенатора, по статье будет предусматриваться штраф с возможной конфискацией товара от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей — 100–250 тысяч, для юридических лиц — от 250 тысяч до одного миллиона рублей.