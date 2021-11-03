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03.11.2021г.
Пензенский врач рассказала об обширных поражениях сердца у заразившихся ковидом детей

Пензенский врач рассказала об обширных поражениях сердца у заразившихся ковидом детей

Ср, 03.11.21 16:32
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Детский кардиолог-ревматолог Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Ирина Бакулина на пресс-конференции в региональном минздраве рассказала об особенностях течения коронавируса у несовершеннолетних.

Она отметила, что за последние полгода с приходом в регион новых штаммов вируса статистика заболеваемости среди подрастающего поколения серьезно ухудшилась.

«Разница от мая до октября-ноября этого года по числу новых пациентов педиатрии с ковидом значительно увеличилась. Когда впервые только встретились в ним, у нас были нетяжелые случаи течения заболевания у детей. Они были были просто носителями и передавали его своим родителям, старшему поколению. На настоящий момент тяжесть течения инфекции у детей выросла в разы, как и общее число зараженных», - отметила доктор.

Если у взрослых страдает, в первую очередь, дыхательная система, то для малышей ковид превращается в системный васкулит – поражение всех сосудов и органов. Особенно сильно страдает сердце маленького ребенка.

«Есть и легкое течение заболевания, когда просто идет небольшое токсическое влияние на детский организм, но в последнее время мы стали все чаще замечать глобальные поражения сердечно-сосудистой системы. Если мой коллега, взрослый кардиолог, сказал, что у них в практике часто встречаются миокардиты и перикардиты, то мы, детские врачи, видим просто панкардиты, при которых все сердечные оболочки вовлекаются в воспалительный процесс. Здесь уже тяжесть инфекции идет не за счет легочных проблем, как у взрослых. У наших детишек поражения легких редки, но сердца их так воспалены, что практически занимают всю грудную клетку. Тяжесть коронавируса идет за счет сердечной недостаточности», - подчеркнула Ирина Бакулина.

Панкардит лечится крайне сложно и долго, восстанавливаться больной ребенок будет два-три месяца. Замечены случаи коронарного синдрома, который выглядит как инфаркт у взрослых людей.

«Это очень тяжелая группа больных, среди детей в нашей стране бывают и летальные исходы, не так часто, как у взрослых, но они есть. Стоит отметить работу наших педиатров, инфекционистов и кардиологов, в нашем регионе ни один ребенок еще не умер от осложнений на сердце. Все меры предпринимаются вовремя, врачи консультируют друг друга при малейших подозрениях и сомнениях, все терапевтические процедуры и лечение проводятся своевременно, каждый случай строго наблюдается. Только благодаря усилиям моих коллег наши дети не погибают», - заявила детский врач.

Самое тяжелое осложнение, которое может развиться у маленького пациента - так называемый Кавасаки подобный синдром, который был описан на первых этапах пандемии иностранными специалистами. Сейчас он появился и в педиатрической практике пензенских врачей.

«Идет мультисистемное воспаление – практически весь организм вовлекается в этот процесс, и идет гиперреакция на этот вирус. Она вызывает очень тяжелое аутоиммунное поражение всех систем, которое ведет к полиорганной недостаточности: страдают сердце, почки, легкие, печень. Как правило, такие дети находятся в реанимации, и вся бригада моих коллег, детских врачей, буквально встает на амбразуру. Это очень тяжелый контингент пациентов», - пояснила доктор.

Однако маленькие пациенты хорошо отвечают на терапию и, несмотря на тяжелейшие осложнения, излечиваются полностью.

«Если такое поражение сердца было бы у взрослых людей, в 99% процентах случаев исход был бы печальным. Наши дети имеют хорошие компенсации и на наши старания они отвечают», - отметила Ирина Бакулина.

Переболевшие малыши попадают в специальный регистр и находятся под наблюдением кардиолога. Последние данные говорят, что все функции сердечно-сосудистой системы переболевших детей восстановливаются.

«Но все это дается непросто, как и диагностика и лечение Кавасаки подобного синдрома. Мы хотим, чтобы быстрее все это закончилось и наступило хотя бы плато. Потому что вся эта ситуация дается и населению, и нам, врачам, очень непросто. Это настоящая война, мы все сражаемся на невидимом фронте. Помочь может только прививочная компания. У антипрививочников, даже самых агрессивных, которые и сами против, и настраивают других, просто недостаточно знаний. Вопрос прививок от ковида детям обсуждается, он находится в разработке. Я думаю, что в скором времени она будет доступна и малышам, чтобы остановить это каскадное заражение людей», - добавила детский врач.

Напомним, ранее информационное агентство публиковало список пунктов для вакцинации, которые можно посетить в нерабочие дни. С помощью прививки взрослые могут снизить риски заражения детей. Также вечером 2 ноября стало известно о смерти двух детей от коронавируса в Пензенской области.   

 

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04.10.2021 14:29
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