В Пензенской области расширили список магазинов, которые могут работать при предъявлении QR

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 3 ноября внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности. В частности, расширился список магазинов, которые могут осуществлять деятельность в период нерабочих дней.

Согласно документу, по QR-кодам и справкам о медотводе разрешается доступ в объекты розничной торговли строительными материалами, цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для питомцев.

Также разрешается работа:

- розничных рынков, ярмарок, расположенных на открытых площадках, а также мест для продажи продукции собственного производства;

- торговых точек, в которых можно купить медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

- отделов продажи газет, журналов и других печатных СМИ;

- точек продажи телефонов и другой телекоммуникационной техники;

- объектов розничной торговли предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах.

Напомним, в Пензенской области действуют ограничения для снижения заболеваемости ковидом. В настоящее время все учреждения, деятельность которых разрешена в период нерабочих дней, можно посещать только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или справке о медотводе. Подтвердить подлинность документа можно с помощью паспорта или приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус». Подобные требования распространятся и на организации, которые возобновят работу с 8 ноября.