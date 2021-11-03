Кузнечанке отрубило 4 пальца во время работы на хлебокомбинате

57-летняя работница хлебокомбината в Кузнецке получила серьезную травму на производстве. Об этом сообщили в пензенском СУ СКР.

По данным следствия, утром 15 октября при выполнении работы на производственной линии по формированию заготовок продукции из сырого теста женщине отрубило четыре пальца руки и повредило пятый.

«Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью», - уточнили в управлении.

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.