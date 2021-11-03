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03.11.2021г.
Отдых у воды в Пензе - какой набережной не хватает в городе

Отдых у воды в Пензе - какой набережной не хватает в городе

Ср, 03.11.21 18:18
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Зона у воды уже давно не является лишь объектом промышленного значения. Практически в любом городе она становится местом притяжения его жителей и туристов, а значит, должна радовать глаз, быть удобной и предлагать возможности для отдыха людей разных возрастов. Красивая и функциональная набережная в России – достаточно редкое явление. Мы посмотрели на Пензу и выяснили, как выглядят водоемы, у которых люди любят проводить время, и чего не хватает в городе.

Набережная Суры в центре Пензы

Главная набережная Пензы находится в самом в центре города. Она протянулась по берегу реки Суры от Бакунинского до подвесного пешеходного моста «Дружбы». Объект можно назвать визитной карточкой областного центра – именно здесь расположена стела «Росток», которая является символом города.

Появилась набережная в 50-х годах прошлого века на месте деревянной жилой застройки. Тогда из неопрятного берега сделали асфальтную дорожку для прогулок, установили урны и лавочки, замостили кромку воды. В таком виде она просуществовала более 50 лет и порядком износилась.

В 2019 году власти принялись за благоустройство зоны отдыха.

Проект реконструкции - масштабный, работы продолжаются до сих пор. Их планируют завершить к 2022 году, но уже сейчас набережная преобразилась, сюда потянулись люди.

Пока что здесь заменили разбитое асфальтовое покрытие на гранитную плитку, но обустраивать беговые и велодорожки, как это принято в развитых городах, почему-то не стали. Редкие, еле стоящие старые лавочки заменили на новые, установили лежаки на склоне, где очень любят сидеть горожане. Также здесь появились посадочные места в виде небольшого амфитеатра и даже качели, смонтированы новая система подсветки и фонари – до этого набережная в вечернее время была темной и неуютной.

Так как реконструкция еще не закончена, делать окончательные выводы об удобстве, функциональности и эстетичности набережной в центре пока рано. Судя по проекту, здесь будут игровые зоны для детей разного возраста, спортивная площадка, торговые павильоны. Среди особенностей можно выделить плавучую сцену, которая должна стать изюминкой Пензы.

Стоит отметить, что в плане не предусмотрены спуски к воде, какие есть, например, в Самаре у Волги. Кроме того, в этом году было решено возобновить движение речного транспорта по Суре, но пристань так и не оборудовали.

Набережная в Засечном

Под Пензой есть еще один пример благоустройства зоны у воды – набережная в селе Засечном. После открытия в 2014 году она стала одним из мест времяпрепровождения горожан и туристов. Здесь оборудовали бульварно-парковую и пляжные зоны, тропу здоровья и фонтанную площадь. Для гостей открыты кафе, точки проката, работают аттракционы. В отличие от центра, в Засечном есть беговые и велосипедные дорожки. Центральным элементом набережной стала площадь с амфитеатром и светомузыкальным фонтанным комплексом, для которого специально насыпали полуостров.

Местные жители и пензенцы любят здесь гулять и активно проводить время, но существенным минусом является то, что сюда трудно добраться. С общественным транспортом в этом районе ситуация напряженная, на личном, особенно в выходные дни, попасть сюда еще сложнее – на въездах из Пензы в Засечное бывают серьезные заторы. Жителям дальних районов приходится выкраивать несколько часов, чтобы прогуляться здесь. Все это говорит о том, о том, что комфортных зон отдыха в Пензе должно становиться больше.

Пруд у горбольницы №6

Сура – не единственный водоем, который манит к себе пензенцев. Излюбленным местом является пруд рядом с городской больницей №6 – летом его берег полон народа. Однако его состояние уже много лет оставляет желать лучшего: берег совершенно не приспособлен для отдыха людей, а в самом пруду запрещено купаться.

Ситуацию было решено исправить, и в 2021 году власти взялись за расчистку акватории – сюда привезли земснаряд, который достает из воды грунт. Его складывают на берег для просушки и потом утилизируют на полигоне. Пруд небольшой, но объем работы - серьезный, поэтому очищать дно от грязи и ила планируют в течение трех лет.

После того, как пруд снова оживет, здесь начнется реализация большого проекта – у жителей Арбеково появится своя набережная и новый парк. Проект предложила и будет претворять в жизнь строительная группа «Рисан», которая ведет активную застройку быстроразвивающегося района.

Концепцию благоустройства создавали с учетом мнения жителей. Предполагается, что берег условно поделится на четыре зоны: семейную, спортивную, барбекю и пляжную. Здесь будут не только площадки для детей и активного отдыха, но место для проведения мероприятий под открытым небом, качели с видом на водную гладь и даже лодочная станция.

Для спортивных пензенцев предусмотрено поле с газоном, баскетбольная площадка и зона воркаута. Пляж было решено оставить на привычном для горожан месте, он поделится на место с чистым песком и террасу с лежаками для загорающих. Барбекю-парк будет оснащен местами для приготовления пищи и беседками. Также на всей территории парка будут предусмотрены кафе и фудкорты.

Объединят зоны беговые, прогулочные и велодорожки. А еще компания планирует озеленить это место, чтобы отдыхающие могли не только радоваться аккуратным газонам и цветам, но и понежиться в тени яблонь – здесь высадят взрослые деревья. Осталось дождаться окончания работ по расчистке пруда, и тогда в Пензе появится новое, красивое и удобное место для прогулок.

Этого момента ждут многие горожане и особенно жители Арбеково. Будем наблюдать за реализацией и с нетерпением ждем появления новой зоны отдыха у воды в Пензе.

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