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03.11.2021г.
В Пензе прошли первые Калачовские чтения

В Пензе прошли первые Калачовские чтения

Ср, 03.11.21 21:47
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Возвращение забытых имен. В областной библиотеке имени Лермонтова завершились первые Калачовские чтения. Этот государственный деятель считается основателем краеведения в России. И в то время он был известен так же хорошо, как Василий Осипович Ключевский. Научная конференция прошла в дистанционном формате, но это лишь начало.

Он родился во Владимирской губернии, долгое время жил в Санкт-Петербурге, его главные архивные труды хранятся в Саратове, а погиб Николай Васильевич Калачов в своем имении в Сердобском уезде. Имя историка мало кому известно, но именно этот государственный деятель считается отцом краеведения в России. Первые Калачовские чтения проходят в Пензе в дистанционном формате.

«Сегодня в конференции принимало участие много молодежи. Я думаю, что имя Калачова многие из них узнали совсем недавно, когда стали участниками Калачовских чтений. Сегодня они выступали с докладами по истории Пензенского края. Я имею ввиду студентов ПГУ, но они же слушали выступления своих более старших товарищей, представителей ученого мира», - отметил ученый секретарь Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Свои доклады представили ученые и студенты из семи регионов России. Организаторы рассчитывают, что для более молодых участников научная конференция станет стимулом к изучению творчества Николая Калачова. Тем более, что в истории его жизни сейчас остается много белых пятен. Известно, что место захоронения краеведа - Никольская церковь, которую он возводил на собственные средства, была разрушена в советское время.

«Благодаря сердобским краеведам удалось найти место этой церкви, где он был захоронен. Сейчас мы проводим работу, чтобы на месте его захоронения была часовня. Нам помогает в этом сенатор от Пензенской губернии Юлия Викторовна Лазуткина», - поделился проректор института регионального развития Пензенской области, доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Организаторы рассчитывают, что Калачовские чтения в Пензе станут традицией и уже в 2022 году эпидемиологическая обстановка позволит провести их в очном формате, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
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04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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