В Пензе прошли первые Калачовские чтения

Возвращение забытых имен. В областной библиотеке имени Лермонтова завершились первые Калачовские чтения. Этот государственный деятель считается основателем краеведения в России. И в то время он был известен так же хорошо, как Василий Осипович Ключевский. Научная конференция прошла в дистанционном формате, но это лишь начало.

Он родился во Владимирской губернии, долгое время жил в Санкт-Петербурге, его главные архивные труды хранятся в Саратове, а погиб Николай Васильевич Калачов в своем имении в Сердобском уезде. Имя историка мало кому известно, но именно этот государственный деятель считается отцом краеведения в России. Первые Калачовские чтения проходят в Пензе в дистанционном формате.

«Сегодня в конференции принимало участие много молодежи. Я думаю, что имя Калачова многие из них узнали совсем недавно, когда стали участниками Калачовских чтений. Сегодня они выступали с докладами по истории Пензенского края. Я имею ввиду студентов ПГУ, но они же слушали выступления своих более старших товарищей, представителей ученого мира», - отметил ученый секретарь Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Свои доклады представили ученые и студенты из семи регионов России. Организаторы рассчитывают, что для более молодых участников научная конференция станет стимулом к изучению творчества Николая Калачова. Тем более, что в истории его жизни сейчас остается много белых пятен. Известно, что место захоронения краеведа - Никольская церковь, которую он возводил на собственные средства, была разрушена в советское время.

«Благодаря сердобским краеведам удалось найти место этой церкви, где он был захоронен. Сейчас мы проводим работу, чтобы на месте его захоронения была часовня. Нам помогает в этом сенатор от Пензенской губернии Юлия Викторовна Лазуткина», - поделился проректор института регионального развития Пензенской области, доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Организаторы рассчитывают, что Калачовские чтения в Пензе станут традицией и уже в 2022 году эпидемиологическая обстановка позволит провести их в очном формате, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.