Пензенские сотрудники ГИБДД задержали нарушителя по информации из соцсетей

Сразу два автомобиля марки Audi, только в разных местах города, попали в зону внимания инспекторов ДПС. Первый, черного цвета, странно двигался по дороге возле торгового центра «Суворовский», демонстрируя опасную езду.

Информация о нарушителе попала в социальные сети, на нее тут же отреагировали сотрудники ГИБДД и, выследив, задержали водителя иномарки. Теперь его ждут несколько штрафов: за непристегнутый ремень, неповиновение сотруднику полиции и управление машиной с неисправностями.

«В отношении водителя был составлен административный материал ст. 12.5 КоАП. Санкция данной стать предусматривает штраф в размере 500 рублей», - сообщил командир ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе Денис Канайкин.

А на улице Воронова водитель уже другой, белой, Audi стал участником ДТП. Он не поделил дорогу с мужчиной, 1975 года рождения, управлявшим отечественной «ГАЗелью». Это случилось напротив дома №5 ранним вечером, накануне. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗ», после оказания ему медицинской помощи, отпущен, а водитель и пассажиры автомобиля Audi после оказания медицинской помощи отпущены домой», - рассказала старший инспектор отделения ПБДД УГИБДД УМВД России Марина Антипова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.