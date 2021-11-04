Пациентка «красной» зоны поблагодарила пензенских врачей за работу

Узнать результат своего ПЦР-теста теперь можно по телефону, позвонив по многоканальному номеру «122», добавочная цифра - «5». Линия будет работать ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00. Действуют в это же время и пункты вакцинации.

Любовь Гаграманова покидает «красную» зону, а еще две недели назад она не могла обходиться без кислородной маски. Виной тому обширное поражение легких из-за коронавируса. Но сейчас она идет на поправку.

«Началось, как всегда, неожиданно. Думала, что легкая простуда, но в итоге все оказалось очень сложно. Я вызвала участкового врача, и мне посоветовали, что лучше под наблюдение в больницу. Я лежала в госпитале, а потом по состоянию здоровья оказалась здесь», - рассказала пациентка Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Любовь Гаграманова.

При первой компьютерной томографии поражение легких было в районе пятнадцати процентов, но со временем ситуация ухудшалась. В итоге этот показатель достиг 80 процентов. На вопрос о вакцинации Любовь Николаевна говорит, что долго искала удобное время. Но, увы, сделать прививку до начала болезни так и не успела.

«Низкий поклон всем, кто здесь работает», - благодарит Любовь Гаграманова.

«Ее функции легких восстановятся, потому что матовые стекла, которыми представлена ковидная пневмония, уже начали рассасываться. По последней КТ, которая была буквально вчера, у нее уже 60: поражения легочной ткани, 20% - восстановлено. Времени на реабилитацию уйдет много. Скорее всего это полгода, возможно даже дольше», - пояснил врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игорь Иноземцев.

Правда, домой Любовь Гаграманова попадет не сразу. После выписки она отправится в санаторий имени Володарского, где продолжит реабилитацию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.