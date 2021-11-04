Пенза получит почти 32,5 млн рублей на покупку и доставку кислородных концентратов

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ о выделении средств на покупку и доставку кислородных концентратов. Деньги направят 50 субъектам, они позволят приобрести 157 единиц оборудования. В этом списке есть и Пенза. Она получит из федерального бюджета почти 32,5 миллиона рублей. Кроме того, как сообщил в соцсети губернатор Олег Мельниченко, средства на эти цели также поступят из региональной казны в сумме 69 миллионов. Кислородный концентрат при коронавирусе не просто полезен – он может спасти жизнь, отметил Олег Мельниченко. Напомним, больницы сейчас переполнены. Лечение пациентов с Covid-19 протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. Об этом и не только 3 ноября шла речь в министерстве здравоохранения области.

За последние два года в Пензенской области существенно выросло количество пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Не трудно догадаться, что такая тенденция во многом связана с последствиями коронавируса. О рисках для тех, кто страдает диабетом, известно уже давно. В первую очередь, речь идет о повышении уровня сахара в крови во время ковида. Причем такие показатели сохраняются и после болезни. Однако это лишь одна из распространенных проблем. Все чаще перенесенная инфекция влияет на щитовидную железу. Причем симптомы у этого самые разнообразные.

«В первую очередь это выраженная слабость, потеря работоспособности, выпадение волос, набор веса, тахикардия, повышенная потливость, отдышка, может быть повышение артериального давления, которое не контролируется уже приемом препаратов, нарушение цикла», - отметила главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Пензенской области Екатерина Князькина.

Соблюдать осторожность призывают и кардиологи. Перенесенный коронавирус может стать одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причем касается это даже детей.

«Мы видим просто панкардиты. Это говорит о том, что все оболочки сердца вовлекаются в воспалительный процесс. Здесь уже тяжесть идет не за счет легочных проблем, как мы привыкли видеть у взрослых. У детей мы поражения легких почти не видим, но сердце так воспалено, что практически занимает грудную клетку», - пояснила врач-кардиоревматолог Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Ирина Бакулина.

«Те пациенты, у которых уже была сердечная недостаточность, уходят в декомпенсацию. Те заболевания, которые протекали в легкой форме, обретают тяжелую. Также это касается гипертонической болезни. Также у пациентов, которые заболевают коронавирусом, отмечают повышение артериального давления», - пояснила главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Пензенской области Елена Володина.

Среди проблем, которые также может вызвать коронавирус: заболевания желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы, нарушения в работе некоторых функций головного мозга, например, ухудшение памяти.

«Мы видим длинный постковидный синдром, когда пациент, перенесший заболевание, страдает долгое время», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

При этом врачи всех направлений в один голос твердят, что проще предотвратить ковид, чем потом бороться с ним и его последствиями. Поэтому они настоятельно рекомендуют вакцинироваться, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.