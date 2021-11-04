До 2025 года в Иссинском районе появятся еще три новых ФАПа

В Иссинском районе работы по ремонту дороги уже завершены. То, как справились подрядчики с поставленными перед ними задачами, также оценил губернатор Олег Мельниченко. Тем более, что средства на замену асфальтового полотна там выделялись по его распоряжению.

Этой дороги между селами Каменный Брод и Верхняя Салмовка здесь ждали много лет. С просьбой отремонтировать ее к губернатору на одном из личных приемов граждан обратился от имени местных жителей Бяшир Надоршин. И вот теперь он среди тех, кто принимает работу. Вместе с Олегом Мельниченко и руководством Иссинского района.

По распоряжению Олега Мельниченко в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий капитально только здесь было отремонтировано почти пять километров дорожного полотна. В планах - увеличить объем таких работ по всей области.

В рамках визита в Иссинский района губернатор также оценил работу недавно открывшегося фельдшерско-акушерского пункта. Новое медучреждение обслуживает более 800 жителей двух сел: Булычево и Долгоруково. Здесь есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе и современное оборудование. Организован, конечно, и процесс вакцинация населения. Желающих сделать спасительный укол много.

В среднем за день этот ФАП в Булычеве принимает по 15 посетителей. До 2025 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Иссинском районе появятся еще три таких новых модульных ФАПа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.