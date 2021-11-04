Олег Мельниченко: «Мы – единая нация с многовековой историей»

«Это важная дата в истории нашего Отечества – символ победы над Смутным временем. Она напоминает о великом подвиге наших предков. В 1612 году они создали народное ополчение – освободили Родину от захватчиков-интервентов. Этот пример всепобеждающего духа единства людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий, вдохновляет нас и сегодня. Вызывает чувство гордости, искреннего патриотизма», - сообщается в поздравлении.

Олег Мельниченко отметил, что Россия, в том числе и Пензенская область, всегда являлись многонациональными и многоконфессиональными, такими остаются и сейчас.

«Мир и стабильность в обществе, согласие и спокойствие, развитие духовности и приумножение культурного наследия, созидательный труд и любовь к родной земле – вот то, что объединяет нас, делает сильнее. Служит основой для укрепления могущества государства Российского. Наш земляк Василий Осипович Ключевский сказал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Он прав, и мы помним. Поэтому мы – единая нация с многовековой историей и богатыми традициями. У нас одна судьба. И наша сила – в сплочении и духовном единстве», - подчеркнул губернатор.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и счастья.

Видеоверсия поздравления опубликована в Instagram-аккаунте Олега Мельниченко: