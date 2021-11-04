В Пензе отремонтировали часы с кукушкой

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», приложив фото. Какие именно элементы часов нуждались в ремонте, сотрудники не уточнили.

«Теперь одна из главных визитных карточек нашего города приведена в порядок. Часы «Кукушка» - любимое место встречи всех пензенцев. Они появились в Пензе осенью 1974 года. Достопримечательность создавалась сразу на трех заводах: механизм - на Сердобском часовом, хрустальные столбики - на Никольском стекольном, а восьмиметровая башня - на Пензенском дизельном», - напомнили жителям города.

Ранее информагентство сообщало о ремонте часов с кукушкой в мае этого года. Работы провели по многочисленным просьбам пензенцев.