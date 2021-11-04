Когда отремонтируют разрушающийся дом на ул. Московской, 88. Ответ мэрии Пензы

В «Жалобную книгу» информагентства обратился житель Пензы, который сообщил о разрушении исторического здания в центре города.

Автор обращения отметил, что в течение долгого времени жители дома многократно обращались в «управляйку», управление Госжилстройтехинспекции, региональный фонд капремонта с просьбой отремонтировать здание 1958 года постройки. Однако работы так и не были проведены.

«Дом - в очень плохом состоянии, реально рушится. Убедительная просьба дать указание о проверке состояния МКД (многоквартирного дома), производстве капитального ремонта и восстановления», - написал горожанин.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию в связи с данной жалобой. В редакцию поступил ответ за подписью замглавы администрации Павла Якунина.

В документе сообщается, что этот дом включен в региональную программу. В соответствии с графиком, годы проведения работ по капремонту кровли, фасада, фундамента – 2040-2042, внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения – 2039.

Для пересмотра сроков необходимо предоставить в министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области следующие документы: заключение специализированной организации по результатам обследования дома, протокол общего собрания собственников помещений с решением о досрочном проведении капремонта, а также форма предоставления информации о техническом состоянии МКД. Информацию необходимо предоставить в уполномоченный орган до 15 июля года, предшествующего тому, в котором предполагается провести ремонт. Полный текст документа доступен по ссылке.

Также в мэрии сообщили, что в 2009 году в здании уже провели капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем на сумму 2 млн 673,7 тыс. рублей.