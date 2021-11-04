11:53
04.11.2021г.
Репродуктолог рассказала, может ли коронавирус влиять на способность к зачатию

Репродуктолог рассказала, может ли коронавирус влиять на способность к зачатию

Чт, 04.11.21 10:01
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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Пензенской области Анастасия Маркелова рассказала, может ли перенесенный коронавирус привести к бесплодию, как он сказывается на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка.

Она отметила, что в настоящее время специалисты ведут множество исследований в этом направлении и уже есть первые доказанные факты, которые, к сожалению, далеко не радостные. Коронавирусная инфекция действительно оказывает пагубное влияние на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин, Это связано с тем, что рецепторы, к которым прикрепляется вирус, располагаются в том числе и в половых органах.

«Так, уже точно доказано, что в сперматозоидах снижается энергетическая активность митохондрий, что, как следствие, сказывается на качестве спермы. У мужчин, которые сдавали сперму на анализ до коронавирусной инфекции и после, определяется снижение фертильности. Все зависит от степени заболевания, однако даже у тех мужчин, которые перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной форме, выявляются определенные отдаленные последствия», - пояснила врач-репродуктолог

На женщин инфекция оказывает не такое сильное влияние: на сегодняшний день, по словам Анастасии Маркеловой, ученые не выявили еще ни одного вируса, который мог бы снизить овариальный резерв (количество яйцеклеток), но это не значит, что коронавирус не влияет на их репродуктивную систему тоже.

«После 35 лет овариальный резерв любой женщины снижается. Соответственно, если женщина в этом возрасте перенесла коронавирус, мы можем наблюдать еще большее снижение резерва, по некоторым исследованиям, в пять раз по сравнению с не переболевшими. Если мы говорим о вакцинации, то она, конечно, никаких подобных последствий на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин не оказывает», - пояснила Анастасия Маркелова.

Кроме того, заболевание коронавирусом сказывается на здоровье беременных женщин, которые и так подвержены множеству рисков.

«Очень страшно видеть, как умирают люди, но еще страшнее видеть, как умирают молодые беременные женщины, те, кто, казалось бы, несет жизнь. Беременность сама по себе является фактором риска развития тяжелой формы коронавируса. Не секрет, что в России увеличилась материнская смертность, и не в два, не в три раза, а намного больше. Это очень страшно. Даже когда разговариваешь с врачами, которые работали в хирургии до «красной зоны» для беременных, они признаются, что им морально очень тяжело», - рассказала доктор.

Естественно, коронавирус влияет на здоровье не только матери, но и ее плода. Анастасия Маркелова отметила, что перенесенная в первом триместре инфекция не является поводом для прерывания беременности, но если она прошла в тяжелой форме, то решение о ее продолжении принимается консилиумом врачей.

«Очень больно и горько видеть, как женщина планировала беременность, стремилась к ней, но в связи с различными осложнениями, в том числе со стороны эмбриона, ее приходится прерывать», - добавила врач.

Количество преждевременных родов тоже увеличилось, это напрямую связано с перенесенным коронавирусом. Поэтому всем пациентам, которые приходят за планированием семьи к врачу-репродуктологу, рекомендуют, в первую очередь, привиться, чтобы защитить здоровье будущих родителей и их еще не родившихся детей.

 

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27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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