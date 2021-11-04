11:53
04.11.2021г.
Коронавирус дает осложнения на сосуды и сердце - пензенский кардиолог

Коронавирус дает осложнения на сосуды и сердце - пензенский кардиолог

Чт, 04.11.21 10:54
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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Пензенской области Елена Володина рассказала, какие осложнения на сердце дает коронавирус.

Она отметила, что люди с сердечными патологиями - особо уязвимая группа, поскольку вирус, в первую очередь, поражает сосудистую систему. Самым губительным осложнением является повышенное тромбообразование: во время и после болезни люди страдают от инфарктов миокарда и острых нарушений мозгового кровообращения, также может развиться тромбоэмболия легочных артерий.

Под угрозой и люди, которые до коронавируса не имели проблем с сердцем и сосудами, так как инфекция может привести к различным заболеваниям.

«На фоне данной инфекции часто развивается воспаление сердечной мышцы – миокардит, воспаление сердечной сумки – перикардит, нарушения ритма, такие как мерцательная аритмия, экстрасистолия. Наши пациенты в последующем могут иметь различные осложнения, а те, у кого уже была сердечная патология, уходят в декомпенсацию. Заболевания, которые протекали у них в легкой форме, становятся более тяжелыми», - пояснила Елена Володина.

К группе повышенного риска относятся и гипертоники: у заболевших коронавирусом отмечают резкое повышение давления, которое плохо корректируется лекарствами.

«Я вас призываю, если случилась такая беда - вас поразил коронавирус, ни в коем случае не прекращать прием гипотензивных препаратов, поскольку они будут защищать организм и от прогрессирования инфекции. Это доказано научно – они предотвращают проникновение вируса дальше в клетку. Благодаря им мы корректируем артериальную патологию и предотвращаем прогрессирование вируса», - обратилась к страдающим от повышенного артериального давления доктор.

Также она подчеркнула, что строго запрещено назначать себе лекарства самостоятельно – так можно усугубить ситуацию.

«Кровь сгущается, воспаляется сосудистая стенка, поэтому для того, чтобы предотвратить данное осложнение, нужно принимать лекарства. Но не больные решают, какие препараты надо принимать, а только лечащий врач!» - обратила внимание Елена Володина.

Напомним, в пензенском кардиоцентре работают телефоны «горячей линии», по которым можно задать вопросы врачам-специалистам и получить консультацию, при необходимости - записаться на прием.

 

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Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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