В железнодорожной больнице Пензы отключили отопление

4 ноября в Пензе отключили отопление в ряде зданий в центре города, в том числе в железнодорожной больнице.

Эту информацию журналистам информагентства подтвердили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Так, отключения, произведенные в 8 утра, затронули объекты, подключенные к ЦТП (центральным теплопунктам) 110 и 165. Это следующие адреса: ул. Суворова, 15, 117, 121, Бакунина, 36 и 36а, железнодорожная больница на ул. Урицкого, 118 и ул. Пушкина, 30. Кроме того, снижение параметров произошло на ЦТП 176: ул. Московская, 3, 5, 13а, 17а, ул. Кирова, 6/8, 10, 18, 18б, ул. Кураева 2, 4.

«Отключение по ЦТП 165 - в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей, которые меняются по программе инвестиций. Ветхость коммуникаций – 80%, и без замены эти сети рисковали бы не пройти отопительный сезон. Завершение работ - в пятницу. По ЦТП 110 - ремонтные работы на тепловых сетях, включение сегодня. «Т Плюс» чинит все доставшиеся от МКП «Теплоснабжение» сети. Приносим извинения за доставленные неудобства», - пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.