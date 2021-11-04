Что делать, если в семье кто-то заразился ковидом. Ответ Роспотребнадзора

В пензенском управлении Роспотребнадзора рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом.

Первое, что необходимо сделать, - это вызвать врача.

Во-вторых, больному следует выделить отдельную комнату. Если это невозможно, нужно стараться соблюдать расстояние не менее одного метра от заболевшего.

Третий совет – ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно пожилыми людьми, детьми и лицами с хроническими заболеваниями.

В-четвертых, следует часто проветривать помещение, лучше всего – каждые два часа.

Пятая рекомендация – поддержание чистоты, нужно как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами.

Больному следует выделить отдельную посуду для приема пищи, а после использования – дезинфицировать. Заболевшие должен питаться отдельно от родственников.

Седьмой совет – часто мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.

Восьмой пункт – обязательное использование масок и перчаток, дезсредств при уходе за заболевшим.

Лучше, если за больным будет ухаживать только один член семьи.

Десятый совет – в комнате больного необходимо протирать поверхности дезсредствами не реже двух раз в день.