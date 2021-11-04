Эндокринолог назвала симптомы осложнений ковида на щитовидную железу

В целом ее коллеги отмечают значительный всплеск эндокринной патологии за последние два года, и дело даже не в сахарном диабете.

«Намного чаще стали встречаться болезни щитовидной железы: гипотиреоз и тиреотоксикоз, также встречаются пациенты с подострым тиреоидитом у пациентов, которые, как казалось, уже выздоровели и избавились от ковида. У них возникает ответная реакция со стороны щитовидки», - пояснила Екатерина Князькина.

Это проявляется выраженной слабостью, вплоть до потери работоспособности, набором веса, может быть тахикардия, повышенная потливость, одышка, повышение артериального давления, которое не контролируется препаратами, нарушения цикла у женщин.

«В случае, если хотя бы три из этих симптомов сохраняются спустя пару месяцев после выписки, стоит сдать анализы на контроль гормонов щитовидной железы. Не нужно бежать к врачу через неделю, такие симптомы сопровождают практически всех, кто переболел ковидом. Консультация врача нужна, если они сохраняются длительное время», - подчеркнула доктор.

Напомним, в пензенцы могут получить консультацию эндокринолога по телефонам колл-центра: 591-682 и 591-644. Звонки принимаются по будням с 8 до 16 часов.