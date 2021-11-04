В Пензе более 163 тыс. жителей привились от коронавируса

В мэрии Пензы рассказали, сколько жителей города по состоянию на 4 ноября полностью привились от коронавируса и сколько людей еще должно пройти вакцинацию для формирования коллективного иммунитета.

«Всего в городе привиты первым компонентом вакцины 214 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию 163 тысячи жителей города», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно привить еще 119 тысяч жителей города. Также в мэрии напомнили, что в особой группе риска находятся люди старше 60 лет. В этой возрастной категории привили 53% пензенцев.

Напомним, в нерабочие дни продолжают работать стационарные и мобильные пункты вакцинации в Пензе. С графиком их работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.