Пензенский эндокринолог: «Диабетикам показана вакцинация»

Главный внештатный эндокринолог минздрава Пензенской области Екатерина Князькина рассказала, с чем сталкиваются пациенты с сахарным диабетом после коронавируса и как избежать осложнений.

Она отметила, что часто таким больным приходится кардинально менять подходы к своему лечению из-за того, что привычные препараты просто перестают работать.

«Мы, конечно, стараемся обеспечить наших пациентов инсулином и всеми необходимыми препаратами, но проблема есть, когда сахар просто не контролируется ничем – показатели зашкаливают, когда человек уже выписывается после перенесенной инфекции. Он лежит дома после выписки, не может попасть к врачу-эндокринологу, а ему срочно требуется переход на инсулин. Об этой проблеме мы почему-то мало говорим», - пояснила Екатерина Князькина.

Наладить контроль уровня сахара в крови становится непростой задачей, сам этот показатель уже не придет в норму. Наиболее верный способ избежать перехода на инсулин – прививка.

«Хотелось бы предупредить наших пациентов с сахарным диабетом, это, наверное, самая большая категория, которая боится идти на вакцинацию. Если вы находитесь на таблетированном лечении и не ходите переходить на инсулинотерапию, вакцинируйтесь. Обезопасьте себя от этих осложнений», - обратилась она к пензенецам.

Абсолютных противопоказаний для вакцинации диабетиков нет, но есть некоторые условия: в течение дня сахар должен быть не выше десяти, отсутствие ацетона в моче для диабета первого типа. Также нужно мерить температуру и запастись тест-полосками. Эти правила действуют при любой вакцинации, ведь на любой препарат может быть временная реакция.

«Если у вас гормоны находятся в пределах нормы, вакцинация вам показана при любой эндокринной патологии. Временный медотвод врач дает, только если есть отклонение до момента его коррекции», - подчеркнула Екатерина Князькина.

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