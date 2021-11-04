Сердобскую усадьбу 19 века хотят включить в реестр объектов культурного наследия

Начальник пензенского департамента по охране памятников истории и культуры Александр Понякин с коллегами из минкульта совершил рабочую поездку в Сердобский район, где посетил усадьбу Петра Александровича Кологривова в селе Мещерском.

Как отмечается на сайте департамента, здания усадьбы относятся к первой четверти 19 века. Известно, что там в 1827-1829 годах проживал поэт и литературный критик Петр Андреевич Вяземский.

«К сожалению, состояние усадьбы приходится оценивать как аварийное. Однако, прежде чем приступить к поискам потенциального инвестора, необходимо оформление права муниципальной собственности на здание и земельный участок. Эта работа будет организована администрацией сельского поселения в 2022 году», - пояснили в департаменте.

Также на рассмотрение членов общественного совета при ведомстве будет вынесен вопрос о наличии историко-культурной ценности у данного объекта и возможности его включения в Единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.