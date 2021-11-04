Сообщения пензенцев о допуске родителей в школы по QR-коду прокомментировали в минобре

На одной из пензенских новостных страничек в соцсети Instagram появилась информация о том, что непривитых родителей учащихся якобы не допускают в школу. Журналисты «Пенза-Пресс» обратились в министерство образования с просьбой прокомментировать данное сообщение.

В посте отмечается, что для того, чтобы попасть в образовательное учреждение, жители региона должны предъявить QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном ковиде. По словам автора поста, такое объявление якобы разместили в одном из родительских чатов.

«С 8 ноября вход в школу родителям запрещен. При необходимости встречи с учителем, администратором вы обязаны предъявить сертификат о вакцинации. Все нарушения с вашей стороны - штраф на директора от 30 тысяч рублей (вот так поставлен вопрос). Прошу отнестись с пониманием», - приводят текст сообщения в Instagram-аккаунте.

В пресс-службе министерства образования региона назвали эту информацию недостоверной и призвали не верить ей.

«Это неправда, нужно связываться с образовательной организацией. Никакого распоряжения министерство образования не давало, что родители заходят в школу по QR-коду. Это ерунда. Возможно, кто-то так неудачно пошутил, и дальше пошло, видимо», - сообщили в пресс-службе, ссылаясь на врио первого замминистра образования Аллу Маркову.

В ведомстве также напомнили, что доступ родителей в школы в настоящее время полностью приостановлен.