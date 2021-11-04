Роспотребнадзор назвал крупы, которые помогут восстановиться после ковида

В пензенском управлении Роспотребнадзора составили список круп, которые помогут в реабилитации после перенесенного коронавируса.

«Именно с пищей мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества. Для переболевших коронавирусом особенно полезны цельнозерновые продукты», - подчеркнули в ведомстве.

Наиболее полезными для перенесших ковид являются:

1) Овес, который богат минералами и антиоксидантами. Не стоит путать с овсянкой быстрого приготовления, где высокое содержание крахмала и кукурузного сиропа. Лучше всего употреблять классический геркулес, добавляя в него орехи и фрукты;

2) Гречка - один из важнейших источников магния и марганца, которые нормализуют работу нервной системы. Самой полезной является зеленая гречка – природное зерно без термической обработки;

3) Булгур – содержит много железа и магния, является источником клетчатки и растительного белка;

4) Киноа содержит больше белка, чем в любой другой зерновой культуре. Также это источник омега-3-кислот.

Кроме того, рекомендуется употреблять цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, так как они богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, которые необходимы для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Также они – источник медленных углеводов, что обеспечит вас энергией на долгое время.