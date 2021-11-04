Молодые ученые из ПГУ создают новые продукты для персонализированной медицины

В рамках национального проекта «Наука и университеты» в регионах появятся 120 новых молодежных лабораторий. В числе 81 организации, где будут проводить исследования, оказался и Пензенский государственный университет.

Коллектив разработчиков научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований и кафедры «Радиотехника и радиоэлектронные системы» участвует в создании новых продуктов в среде виртуальной реальности для персонализированной медицины.

«Для студентов, которые увлекаются и продолжают интересоваться новыми знаниями, молодежные лаборатории становятся уникальной стартовой площадкой, где можно проявить качества от инженеров, до ответственных локальных проектов и задач», - отметил доктор технических наук, профессор, замдиректора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований ПГУ, завкафедрой «Радиотехника и радиоэлектронные системы» Александр Тычков.

За последние три года в стране уже открылись 380 подобных лабораторий. Планируется, что до 2024 года количество молодежных лабораторий в стране вырастет минимум на 900. С 2021 по 2023 год на их создание и содержание ежегодно будет направляться по 1,8 млрд рублей. Руководить ими будут молодые ученые, а средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет.