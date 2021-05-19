На телеканале «Экспресс» покажут финал игры «Умники и умницы Сурского края»

В студии телеканала «Экспресс» прошли съемки финала интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края». Ее автор, ведущий «Первого канала» Юрий Вяземский стал одним из членов жюри интеллектуального конкурса.

Три тройки игроков соревновались в игре, которая была посвящена 180-летию со дня рождения уроженца Пензенской области, великого историка и педагога Василия Осиповича Ключевского.

В игре приняли участие 25 старшеклассников из различных городов и районов области: девять агонистов и 16 зрителей-теоретиков, которые отвечали на вопросы из зала.

В студии телеканала «Экспресс» создали все условия, чтобы школьники смогли себя почувствовать, как на игре в столице России. На трех дорожках разных уровней сложности пензенцы отвечали на вопросы ведущего. Игра состояла из «Пролога», трех этапов и «Эпилога». На вопросы отвечали и зрители-теоретики, которые получали ордена и медали.

Победителями конкурса «Умники и умницы Сурского края» стали агонисты Максим Потапов из села Пригородное Сердобского района и Валерия Титова из Пензы. Из числа зрителей-теоретиков в число лучших участников попал житель города Михаил Журавлев.

«Участвовать в игре мне предложили в школе. Учитывая возможность учиться в МГИМО, я согласился. Когда готовился к интеллектуальному соревнованию, изучал биографию Ключевского в целом, а не частями: прочитал многие его статьи и лекции. Скажу честно: когда попал в теоретики, не думал, что удастся победить. Но понимал, что важно не опускать руки», — рассказал ученик школы № 67 города Пензы Михаил Журавлев.

Школьница Валерия Титова сообщила, что для нее участие в игре — серьезный шаг в жизни, поскольку в дальнейшем планирует поехать учиться в Москву.

«К этому мероприятию я готовилась примерно полгода. Читала много литературы о русском историке. Трудилась немало, потому что надеялась, что смогу победить.

В будущем я хочу связать свою жизнь с гуманитарными науками и поступить в столичный вуз. Скорее всего, буду сдавать историю и английский язык. Именно поэтому игра для меня имеет большое значение», — рассказала ученица школы № 67 города Пензы Валерия Титова.

Победителей пригласили на «Первый канал» для участия в игре в следующем сезоне. Вместе с ними поедут Кристина Спирягина из Пензы и Руслан Бареев из Каменки.

Финальную игру «Умники и умницы Сурского края» (12+) покажут на телеканале «Экспресс» 1 июня в 11:00.