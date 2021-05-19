print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +30
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+30 оС
14:41
19.05.2021г.
На телеканале «Экспресс» покажут финал игры «Умники и умницы Сурского края»

На телеканале «Экспресс» покажут финал игры «Умники и умницы Сурского края»

Ср, 19.05.21 13:48
Просмотров: 234
В студии телеканала «Экспресс» прошли съемки финала интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края». Ее автор, ведущий «Первого канала» Юрий Вяземский стал одним из членов жюри интеллектуального конкурса.

Три тройки игроков соревновались в игре, которая была посвящена 180-летию со дня рождения уроженца Пензенской области, великого историка и педагога Василия Осиповича Ключевского.

В игре приняли участие 25 старшеклассников из различных городов и районов области: девять агонистов и 16 зрителей-теоретиков, которые отвечали на вопросы из зала.

В студии телеканала «Экспресс» создали все условия, чтобы школьники смогли себя почувствовать, как на игре в столице России. На трех дорожках разных уровней сложности пензенцы отвечали на вопросы ведущего. Игра состояла из «Пролога», трех этапов и «Эпилога». На вопросы отвечали и зрители-теоретики, которые получали ордена и медали.

Победителями конкурса «Умники и умницы Сурского края» стали агонисты Максим Потапов из села Пригородное Сердобского района и Валерия Титова из Пензы. Из числа зрителей-теоретиков в число лучших участников попал житель города Михаил Журавлев.

«Участвовать в игре мне предложили в школе. Учитывая возможность учиться в МГИМО, я согласился. Когда готовился к интеллектуальному соревнованию, изучал биографию Ключевского в целом, а не частями: прочитал многие его статьи и лекции. Скажу честно: когда попал в теоретики, не думал, что удастся победить. Но понимал, что важно не опускать руки», — рассказал ученик школы № 67 города Пензы Михаил Журавлев.

Школьница Валерия Титова сообщила, что для нее участие в игре — серьезный шаг в жизни, поскольку в дальнейшем планирует поехать учиться в Москву.

«К этому мероприятию я готовилась примерно полгода. Читала много литературы о русском историке. Трудилась немало, потому что надеялась, что смогу победить.

В будущем я хочу связать свою жизнь с гуманитарными науками и поступить в столичный вуз. Скорее всего, буду сдавать историю и английский язык. Именно поэтому игра для меня имеет большое значение», — рассказала ученица школы № 67 города Пензы Валерия Титова.

Победителей пригласили на «Первый канал» для участия в игре в следующем сезоне. Вместе с ними поедут Кристина Спирягина из Пензы и Руслан Бареев из Каменки.

Финальную игру «Умники и умницы Сурского края» (12+) покажут на телеканале «Экспресс» 1 июня в 11:00.

Читайте также:
В Бессоновском районе временно приостановят подачу электричества. График
14:22
Пензенский младшеклассник распылил газовый баллончик в школе
14:08
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
Мария Ситтель: «Пензу я люблю искренне, здесь мое детство, мои корни»
24.03.2021 15:06
«Университет-Визит»: провал или неудача
23.03.2021 07:01
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
Мария Ситтель: «Пензу я люблю искренне, здесь мое детство, мои корни»
24.03.2021 15:06
«Университет-Визит»: провал или неудача
23.03.2021 07:01

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс