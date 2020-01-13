Закрытие новогодней кампании в Пензе
Фестиваль «Спасские вечера» 11 января в Пензе
В Пензе впервые будет запущено мобильное приложение управляющей компании
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
Пензенец едва не потерял машину из-за нетрезвого пассажира
Пензячка нашла в такси телефон и попала под статью
Под Пензой инспекторы поймали пьяного водителя на угнанном авто
В кафе в Пензенском районе трудился повар-нелегал
В Терновке ножом пронзили парня
Пензячка ради «компенсации» за лекарства перевела жуликам 244 тыс
Пензячка вместо шапок и варежек получила бумагу
В Пензе задержали тульских наркокурьеров
Пензенец ответит за организацию подпольного казино
Двое юных пензенцев пошли на преступление, чтобы отметить Новый год

Пензенцу грозит до пяти лет за угон иномарки (видео)

13 января в 22:27 116 просмотров

В Пензенской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением о пропаже машины обратился мужчина, который арендовал иномарку у своего товарища. Чтобы обнаружить злоумышленника, на территории региона был введен план-перехват.

«Автомобиль был обнаружен возле жилого дома по проспекту Победы в Пензе. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан 27-летний житель Пензы. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», — прокомментировала дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.

В момент угона мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе — по телефону 02 или 102. Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Это поможет оперативно задержать преступника, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...