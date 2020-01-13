Пензенцу грозит до пяти лет за угон иномарки (видео)

В Пензенской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением о пропаже машины обратился мужчина, который арендовал иномарку у своего товарища. Чтобы обнаружить злоумышленника, на территории региона был введен план-перехват.

«Автомобиль был обнаружен возле жилого дома по проспекту Победы в Пензе. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан 27-летний житель Пензы. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», — прокомментировала дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.

В момент угона мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе — по телефону 02 или 102. Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Это поможет оперативно задержать преступника, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.